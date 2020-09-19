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  3. 19 Eylül 2020 13:42

Eşinden boşanan Hanife Gürdal: Beni eleştirenler Kemal'e çıplak fotoğraf atıyor

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, 9 ay önce nikah masasına oturduğu Kemal Ayvaz'dan boşandı. Gürdal, kendisini hakkında kötü yorum yapanlar için ''Burada bana bu tarz yorumlar yapan kadınlar Kemal'e de çıplak fotoğrafını gönderiyorlar.'' dedi.

Eşinden boşanan Hanife Gürdal: Beni eleştirenler Kemal'e çıplak fotoğraf atıyor
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Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla adını duyuran ve sonra sosyal medyada geniş hayran kitlesine ulaşan Hanife Gürdal, geçtiğimiz gün, 9 ay önce evlendiği fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile boşandı. Şimdilerde zor günler geçiren Gürdal, dün akşam Instagram hesabından video yayınlayarak eski eşine seslendi.

"EMEKLERİMİ SANA YAR ETMİYORUM"
Instagram'da 585 bin abonesi bulunan Hanife Gürdal, "Bu konuyla ilgili açıklama yapacak kadar iyi hissetmiyorum. Kendisine rica ediyorum benimle ilgili düşünme konuşma. Bundan sonra hayatımda olma. Burası benim evim, düzenimi bırakıp gitmiyorum. Emeklerimi de sana yar etmiyorum. Arkamdan konuşurken 2-3 kere düşün. Kavga edip rezil duruma düşmek istemiyorum" dedi.

"KEMAL'E ÇIPLAK FOTOĞRAF YOLLAYAN KADINLAR BANA YORUM YAPIYOR"
Kemal Ayvaz'ın memleketi olan Trabzon'da yaşadığı için tepki çeken Hanife, kendisine gelen kötü yorumlara da şu ifadelerle cevap verdi: "Herkes bir yorum yapacak ve bunun önüne geçemeyeceğim. Ben adamın memleketinde ve onun evinde değilim. Parasını verdiği her yerde yaşayabilirim. Bu kimseyi ilgilendirmez. Burada kalacağım, ailemi de buraya getireceğim. Barışmıyorum da çünkü ahlaksız kadın çok bu memlekette. Burada bana bu tarz yorumlar yapan kadınlarda biliyorum ki Kemal'e de çıplak fotoğrafını gönderiyorlar."

Hanife Gürdal boşandıktan sonra imaj yeniledi!Hanife Gürdal boşandıktan sonra imaj yeniledi!

Gelin adayı Hanife Gürdal boşandıGelin adayı Hanife Gürdal boşandı

 

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