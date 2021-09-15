Eşinden boşanan Selin Ciğerci hakkında şok iddia: ''Gizlice evlendi''

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın Selin Ciğerci ile ilgili canlı yayında anlattıkları ağızları açık bıraktı. Akay, Ciğerci'nin geçen sene bir Türk asıllı İngiliz vatandaşı ile İngiltere'de evlendiğini öne sürdü.

Onur Akay canlı yayında anlattıkları ile herkesi şoke etti. Akay, geçtiğimiz günlerde futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin, geçen sene bir Türk asıllı İngiliz vatandaşı ile İngiltere'de evlendiğini açıkladı.

"Taşıyıcı anneden çocuğu olduğu için boşandı"

Gökhan Çıra'nın boşandıktan bir gün sonra bir kadınla çekilmiş fotoğrafını da yayınlayan Onur Akay, aslında bu boşanmanın aldatma nedeni ile değil, Selin Ciğerci'nin taşıyıcı anneden çocuğu olduğu için gerçekleştiğini dile getirdi.