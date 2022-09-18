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  3. Eşine boşanma davası açan Hadise, sahnede yüzük fırlattı

Eşine boşanma davası açan Hadise, sahnede yüzük fırlattı

Eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açan şarkıcı Hadise, İstanbul konserinde Dinçerler'in geri istediği iddia edilen yüzüğü çıkarıp attı.

Kısa süre önce evlenen Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı. İş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal eden Hadise'nin evli kaldığı 4 ayda zararı ise 6 milyon TL.

Boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise hakkında bir diğer iddia ise Mehmet Dinçerler'in hem evlilik teklifi ettiği sırada verdiği yüzüğü hem de düğünde takılan takıları istemesiydi.

HADİSE'NİN KONSERİNDE GÜNDEM OLAN ANLAR
Konserlerine devam eden Hadise son olarak İstanbul'da konser verdiği sırada 'Prenses' şarkısını okurken iddialara göre; Mehmet Dinçerler’in geri istediği iddia edilen 3 milyon liralık yüzüğü çıkarıp sahnede kenara fırlattı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

 

Etiketler hadise yüzük
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