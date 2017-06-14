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  3. 14 Haziran 2017 18:58

Eşine nefes aldırmıyor !

Kendisinden 25 yaş küçük Uğurcan Kaya ile evlenen Çiğdem Kayalı, DJ olan eşine göz açtırmıyor.

Eşine nefes aldırmıyor !
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Kendisinden 25 yaş küçük Uğurcan Kaya ile dünya evine giren sosyetik isim Çiğdem Kayalı, dj'lik yapan eşine adeta göz açtırmıyor.

Çiğdem Kayalı (57), kendisinden 25 yaş küçük dj Uğurcan Kaya ile 1,5 ay önce evlenmişti. Uğurcan Kaya, Kuruçeşme'deki Hotel Les Ottomans'daki The Bar'da haftanın 7 günü müzik yapıyor.

Çiğdem Kayalı, her gece kulübe gidip sabaha kadar eşinin yanından ayrılmıyor. Eşine göz açtırmayan, "O şarkıyı değil, bu çal" diyen Çiğdem Hanım'ın halinin ortamı sıkıntıya soktuğu iddia edildi.

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dj , çiğdem kayalı , evlilik , uğurcan kaya