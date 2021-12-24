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Eşinin ölümüyle sarsılmıştı! Özgü Namal'dan yeni ev kararı

Eşinin ölümüyle sarsılmıştı! Özgü Namal'dan yeni ev kararı

Eşinin vefatıyla sarsılan ünlü oyuncu Özgü Namal, çocuklarıyla İstanbul'a dönmüştü. Ünlü oyuncu bahçeli bir evde yaşamaya karar verdi.

Oyuncu Özgü Namal, Ekim 2020' de eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılmıştı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan evini kapatıp İstanbul'a dönen Namal bir süredir çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

İki çocuğuyla İstanbul’a yerleşen oyuncu, “Hatıralarla dolu” dediği evdeki eşyalara bile dokunmamıştı.

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; zor günler geçiren Özgü Namal, hayatını kaybeden eşiyle Anadolu Hisarı’nda oturduğu evinden taşınma kararı aldı.

10 YILLIK KİRASINI ÖDEMİŞTİ
10 yıllık kirasını peşin ödediği Muğla Köyceğiz’deki evini de yakın zamanda boşaltan Özgü Namal, zor günleri geride bırakmak istiyor. Namal’ın, çocuklarıyla rahat vakit geçirmek için Kavacık’ta bahçeli bir ev kiraladığı öğrenildi.

Etiketler özgü namal bahçeli evi kavacık çocuk
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