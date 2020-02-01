Eski aşıklar 20 yıl sonra yan yana !

Bursa'ya gelen Hakan Ural, Seda Akgül, Wilma Elles ve Özlem Yıldız, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Ünlü sanatçılar, müzede akçe basmayı da ihmal etmedi. 20 yıl önce aşk yaşayan Hakan Ural ve Özlem Yıldız'ın yıllar sonra bir araya gelmesi geziye damga vurdu. Oyuncu Wilma Elles'in açıklamaları ise dikkat çekti.

Snob Magazin'in haberine göre; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar eşliğinde 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezen Hakan Ural, Seda Akgül, Wilma Elles ve Özlem Yıldız keyifli bir gün geçirdi.

Müzenin hediyelik eşya bölümüne giren sanatçılar, sırayla hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı'nın ilk akçesinden bastı. Arka Sokaklar dizinde oynayan Wilma Elles, para basma makinesinden ise zaman makinesine sahip olmanın kendisini daha çok mutlu edeceğini söyledi.

Güzel oyuncu, “Bu müzede 690 yıl geriye dönerek zaman yolculuğuna çıkmış gibi oldum. Beni son derece etkiledi. Osmanlı döneminde yaşamak isterdim. Büyük bir konakta geniş bir ailenin sanatçı kızı olmak isterdim. O yıllarda da olsaydım yine sanata tutkulu olurdum” diye konuştu.

20 yıl önce büyük bir aşk yaşayan Özlem Yıldız ile Hakan Ural’ın yolu Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde kesişti. Yıllar sonra karşılaşan eski sevgililer medeni bir şekilde poz verdi. Basından dolayı biraz gerilen Yıldız, fotoğraf çekilirken yanlış bir şey yazılmasının tedirginliğini yaşadığını açıkladı.

İkili aynı projede her zaman birlikte olabileceklerini belirtirken Ural, “Özlem benim çok sevdiğim saygı duyduğum bir kız. Sabah şekeri kavramı onunla gelmektedir.

Enerjisi çok yüksek, kaliteli, iyi bir kızdır. Onu görüncede çok mutlu oldum. İyide gördüm her zaman zaten alımlı bir kızdı” diyerek centilmenliğini yine konuşturdu.