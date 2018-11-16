Eski eşi yeni menajeri oldu

Aylık kadın dergisi Marie Claire, önceki akşam 30'uncu yaş gününü Nişantaşı’nda bulunan Galvin Restaurant’da kutladı.

Geceye iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü katıldı. Hande Subaşı’nın yanında yine eski eşi Can Tursan vardı.

Hande Subaşı, gazetecilerin "Eski eşinizle barıştınız mı?" sorusuna cevap verdi. Güzel oyuncu, "Devam eden bir ilişkim var. Can’ı bundan sonra sürekli yanımda göreceksiniz. Artık benim menajerliğimi yapıyor. Onunla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olmuyorum" dedi.