Eski eşinin Deniz Akkaya'ya açtığı ''bikini'' davasında karar çıktı

Efe Önbilgin'in, 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarını paylaşan eski eşi Deniz Akkaya'ya açtığı davada karar çıktı.

İş insanı Efe Önbilgin, 3 yıl önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla velayetin yeniden düzenlenmesi için Deniz Akkaya’ya dava açtı.

Önbilgin’in avukatının sunduğu dilekçede, “Küçük kızın bikinili fotoğraflarını istismara açık bir şekilde sosyal medya hesabından yayımladı. Öncelikle Deniz Akkaya’nın çocuğun menfaati için görsellerini sosyal medyada kullanmasının durdurulmasını ve ticari amaçlı kullanmasının yasaklanmasını talep ediyoruz” dedi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, davanın karar duruşmasında ünlü modelin avukatı “Bu fotoğrafların Deniz Akkaya’ya hiçbir ticari para aktarımı yoktur. Fotoğrafları ileride anı olması için çekti” dedi. Mahkeme, Efe Önbilgin’in açtığı davayı reddetti.

Öte yandan sosyal medya hesabından kızıyla çekilen bikinili fotoğrafını yeniden paylaşan Deniz Akkaya, "Bir duyuru mesajıdır" başlığıyla şu mesajı paylaştı:





Bu gönderiyi Instagram'da gör Deniz Akkaya (@denizakkayaofficial)'in paylaştığı bir gönderi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Efe Önbilgin’in kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer alması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine kızı Ayşe’ye koruma tedbirleri alınması için açtığı davada mahkeme Deniz Akkaya’nın sosyal medyada kızının görselleri ile paylaşımda bulunmasını tedbiren durdurmuştu. Deniz Akkaya’ya tedbir kararına avukatı aracılığıyla itiraz ederek davanın amacının kendisine psikolojik şiddet uygulamak olduğunu ileri sürmüştü. Dilekçede, Efe Önbilgin’in daha önceden defalarca fiziki şiddet uyguladığı Akkaya’ya, şiddet aktivitesini psikolojik zeminde devam ettirdiği belirtilmişti. Ardından mahkeme tanıkların dinlenmesine karar vererek tedbir kararından dönmüştü.

Hürriyet