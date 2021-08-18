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Eski manken Ebru Şallı'ya haciz şoku

Eski manken Ebru Şallı'ya haciz şoku

Eski manken Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş, bir bankadan çektiği 30 milyon lira kredinin 1 milyon 500 bin lirasını ödemeyince Ebru Şallı haciz ile karşı karşıya kaldı.

Eski manken Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş, bir bankadan çektiği 30 milyon lira kredinin 1 milyon 500 bin lirasını ödemeyince hakkında icra işlemleri başlatıldı. Haciz işlemleri için polis ve avukatlar, Akkuş'un Arnavutköy'deki iş yerine gitti.

Ancak Uğur Akkuş'u iş yerinin kapalı olduğu görüldü. Bunun üzerine eşi Ebru Şallı'nın adresine gidilmesine karar verildi.

 Ebru Şallı'nın kayıtlarda görülen Beşiktaş'taki adrese gidildiğinde ise haciz memurlarına kapıyı Şallı'nın eski kocası Harun Tan açtı. Yapılan incelemede Ebru Şallı'nın Harun Tan'dan ayrıldıktan sonra ikamet kaydını değiştirmediği tespit edildi. İcra memurları ve avukatları adreslerde tutanak tuttuktan sonra ayrıldı.

Etiketler ebru şallı haciz şoku haciz
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