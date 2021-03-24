Eski sevgilisi Ceren Hindistan'ın şoke eden iddialarına yanıt verdi

Eski sevgilisi ve kızı Arya'nın babası Ümit Aslan'ın kendisine şiddet uyguladığını, kemerle dövdüğünü iddia eden Ceren Hindistan'ın kendisine iftira attığını dile getiren Ümit Aslan "Bana bu iddialarından iki gün önce 'Ümit'çiğim diye mesaj attı,

Eski sevgilisi ve kızı Arya'nın babası Ümit Aslan'ın kendisine şiddet uyguladığını, kemerle dövdüğünü iddia eden Ceren Hindistan'a mahkemeden şok bir karar geldi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre sosyal medya üzerinden yaptığı itiraflarla olay yaratan Ceren Hindistan'ın iddiaları sonrası eski sevgilisi Ümit Aslan, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski sevgilisine karşı koruma kararı aldırdı.

Ceren Hindistan'ın kendisine iftira attığını dile getiren Ümit Aslan "Bana bu iddialarından iki gün önce 'Ümit'çiğim diye mesaj attı, kendisine cevap vermedim" dedi. İşte skandal olayın ayrıntıları...

Mahkeme; Ceren Hindistan'ın bir ay boyunca iletişim araçlarıyla Aslan'ı rahatsız etmemesine, küçük düşürücü sözler sarf etmemesine, iş yeri ve konutuna yaklaşmamasına karar verdi.

Suç duyurusunda da bulunan Aslan; Hindistan'ın iddialarının iftira olduğunu, sosyal ve ekonomik durumunun yerinde olduğunu, ondan 80 bin TL gibi bir parayı çalmasının komik olduğunu ifade etti.

Ayrıca Hindistan'ın bu iddialarından iki gün önce kendisini sosyal medya hesabından eklediğini, 'Ümit'ciğim' diye mesaj attığını ama kendisinin cevap vermediğini söyledi. Aslan, bu mesajları da delil olarak sundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Kızının babası, eski eşi Ümit Aslan ile davalık olan ve şiddet gördüğünü her fırsatta anlatan oyuncu Ceren Hindistan açtı ağzını yumdu gözünü. Daha önce dile getirmediği itiraflarda bulunan Ceren Hindistan'ın eski eşi hakkındaki sözleri magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı.

Sabah