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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde beklenmedik gelişme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde beklenmedik gelişme

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, kanal yönetimiyle yaşanan sorunlar nedeniyle yayından kaldırılmıştı. BluTV'de yayınlanması beklenen EDHO ile ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.

Başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6 sezon yayınladığı ATV'nin yönetimiyle sorun yaşayınca yayından kaldırıldı. Yapımcı şirket ile kanal arasındaki sözleşme krizinden sonra dizi hiçbir açıklama yapılmayan yayından kaldırılmıştı.

200. BÖLÜM YENİLENMİŞ HALİYLE YAYINLANACAKTI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni yapımcısı BVB Yapım'ın sahibi Bahadır Özdener bir süre bekledikten sonra BluTV ile anlaştı. Dizinin yayınlanmayan 200. bölümünü yenilenmiş haliyle "Son Efsane" adında sinema filmine dönüştüren Eşkıya ekibi ayrıca şubat ayı için Yeraltı adında başrolünde Ozan Akbaba'nın olacağı dizi projesi için hazırlıklara başlamıştı.

BLUTV SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLDİ
Bu gelişme üzerine ATV, BVB Yapım'a 165 milyonluk dava açacağını duyurdu. Anlaşmazlıktan sonra BluTV de BVB Yapım'la yaptığı sözleşmeden çekildi. BluTV, oluşan baskı nedeniyle Eşkıya ekibinin başka bir iş yapma önerisini bile şu aşamada kabul etmedi.

 

Etiketler eşkıya dünyaya hükümdar olmaz 200 edho blutv
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