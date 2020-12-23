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  3. 23 Aralık 2020 18:44

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden hayranlarını üzecek karar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 29 Aralık'ta yayına 2 hafta ara verileceği açıklandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden hayranlarını üzecek karar
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Bu ocak ayında kanallar zarar etmeyi göze alarak dizi projelerine ara vermeme kararı aldı. Ancak atv'de 6 sezondur büyük ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi yayınına 2 hafta ara vereceğini açıkladı.

Senaryoda yenilik yapacak olan fenomen dizinin ekibi 29 Aralık'ta tatile çıkacak ve çekimlere 8 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak. Bu sırada 5 Ocak ve 12 Ocak'ta ise yeni bölüm ekrana gelmeyecek.

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