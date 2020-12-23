Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden hayranlarını üzecek karar

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Bu ocak ayında kanallar zarar etmeyi göze alarak dizi projelerine ara vermeme kararı aldı. Ancak atv'de 6 sezondur büyük ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi yayınına 2 hafta ara vereceğini açıkladı.
Senaryoda yenilik yapacak olan fenomen dizinin ekibi 29 Aralık'ta tatile çıkacak ve çekimlere 8 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak. Bu sırada 5 Ocak ve 12 Ocak'ta ise yeni bölüm ekrana gelmeyecek.
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