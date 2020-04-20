Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final yapacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçtiğimiz hafta sete çıkmıştı. Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldıremer, Ozan Akbaba, Sanem Çelik, Burak Sergen, Hüseyin Avni Danyal gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizinin 5.sezonu için karar alındığı iddia edildi.

Eşkıya’nın sezon finali 165. bölüm ile birlikte gerçekleşecek. Dizi 28 Nisan Salı akşamı yayınlanacak olan yeni bölümle birlikte 5. sezonunu tamamlayacak.

Senaryo ekibinin de bu nedenle 165. bölüme ek sahneler yazdığı ve böylelikle dizinin normalden 1 ay evvel sezon finali yapacağı belirtiliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Eylül ayı ile birlikte 6.sezonuyla çalışmalara başlayabilir. Şartları koronavirüs salgınının geleceği durum belirleyecek.