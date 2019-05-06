Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7 Mayıs Salı akşamı 136. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO son bölümde Mesut'un Hızır tarafından öldürülmesinin ardından istihbaratın başına yeni bir isim geliyor. Ünal Kaplan, yeni isim konusunda dostlarıyla anlaşma sağladıklarını Hızır'a söylüyor.

Ancak Hızır ve Alpaslan bu isim konusunda şüpheye düşüyor. Diğer yandan diziye yeni bölümde katılan usta oyuncu Mehmet Çepiç'in canlandırdığı istihbarat başkanı karakteri de Çakırbeyliler'e sıcak bakmadığını Ünal'a bildiriyor.

MEHMET ÇEPİÇ KİMDİR?

Mehmet Çepiç, 8 Şubat 1962 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Tam adı Mehmet Yaşar Çepiç’dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Ardından 1980 yılında tiyatrocu Erkan Yücel‘in kurduğu Ankara Halk Tiyatrosu kursuna gidip 1981 yılında Fareyi Öldürmek adlı oyunuyla profesyonel oyunculuk hayatına başladı.

TRT‘de seslendirme, oyunculuk ve sunuculuk yaptı. 1992-1994 yılları arasında Ankara Sanat Tiyatrosunda Yılmaz Güney‘in yazdığı “Salpa” adlı oyunda Altan Erkekli, Ali Erkazan, Erol Demiröz, Levent Ülgen, Nurhan Özenen, Nilbanu Engindeniz ile beraber oynadı.



1995-1997 yılları arasında Flash TV‘de yapımcı ve oyuncu olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul’da ATV, Kanal D, Show TV kanallarında yayınlanan çeşitli yerli dizilerde oyunculuk yaptı. Mehmet Çepiç yazar Kemal Tahir‘in anısına TRT tarafından 2003 yılında çekilen “Esir Şehrin İnsanları” dizisinde Fikret Kuşkan ve Emre Kınay ile başrolleri paylaştı.

Mehmet Çepiç, 2014 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan başrollerde Mehmet Özgür, Onur Tuna gibi oyuncuların rol aldığı Osmanlı dönemini konu alan Filinta isimli tarihi dizide Vardarlı Ömer Ali Paşa karakterini canlandırdı.

2018 yılında başrolünü İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe‘nin paylaştığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Mehmet Ali Nuroğlu, Öykü Gürman, Gözde Kansu, Aydan Burhan, Sinan Tuzcu, Belfu Benian ile beraber rol aldı.

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

2018 – Aliya (Radovan Karadzic) (TV Dizisi)

2018 – Sen Anlat Karadeniz (TV Dizisi)

2017 – Karımı Gördünüz Mü? (Yaşar) (Sinema Filmi)

2015 – Göç Zamanı (Muhtar) (TV Dizisi)

2015 – Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (Ahi Mesud) (TV Dizisi)

2014 – Kod Adı K.O.Z. (Tahsin) (Sinema Filmi)

2014 – Filinta “Bir Osmanlı Polisiyes… (Vardarlı Ömer Ali Paşa) (TV Dizisi)

2014 – Arka Sokaklar 9. Sezon (Mahir) (TV Dizisi)

2012 – Korkma (Kuşçubaşı Eşref) (TV Dizisi)

2010 – Veda (Komutan) (Sinema Filmi)

2010 – 2011 – Sakarya Fırat (Kulaksız) (TV Dizisi)

2009 – Mazi Yarası (Hilmi) (Sinema Filmi)

2009 – Bozkırda Bir Çiçek (Doktor Yalçın) (Sinema Filmi)

2008 – Son Cellat (Avukat) (Sinema Filmi)

2008 – Kardelen (TV Dizisi)

2008 – Hicran (Poyraz) (TV Dizisi)

2008 – Girdap (Acentacı) (Sinema Filmi)

2008 – Dur Yolcu (Dimitriyati) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Adanalı (Komiser Samet) (TV Dizisi)

2007 – İstiklal: Şahin Bey (TV Filmi)

2007 – İstiklal: Kara Yılan (Kara Yılan Mehmet) (TV Filmi)

2007 – Sözün Bittiği Yer (Yönetmen) (Sinema Filmi)

2007 – Prenses Lissi ve Karadamı Yeti (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Kod Adı Kaos (Onat) (TV Dizisi)

2007 – Kara Güneş (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Cemil) (TV Dizisi)

2007 – Hacı Bayram Veli (II. Murat Han) (TV Filmi)

2007 – Ertelenmiş Hayatlar (TV Dizisi)

2007 – Deliler / Rapor (Dr. Tahsin) (TV Filmi)

2006 – Kınalı Kuzular: Ezine’li Yahya… (Yahya Çavuş) (TV Filmi)

2006 – Hacı (Abbas Akar) (TV Dizisi)

2005 – Nehir (Cafer) (TV Dizisi)

2005 – Naciye’yi Kim Sevmez (Ümit) (TV Dizisi)

2005 – Kaleiçi (Erdinç Öztürk) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Rüstem Ağa) (TV Dizisi)

2004 – Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (TV Filmi)

2004 – 2008 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Reşit Canoğlu) (TV Dizisi)

2003 – Gelin (Aram) (TV Dizisi)

2003 – Esir Şehrin İnsanları (Ahmet) (TV Dizisi)

2002 – Berivan (Sinan) (TV Dizisi)

2001 – Vasiyet (TV Dizisi)

2001 – Oyun (TV Filmi)

2001 – Aşkına Eşkıya (Mehmet) (TV Dizisi)

2001 – Aşkına Eşkıya (Mehmet) (TV Dizisi)

2000 – Zor Hedef (Poyraz) (TV Dizisi)

2000 – Paşa Baba Konağı (Lodos Arif) (TV Dizisi)

2000 – Merdoğlu (TV Dizisi)

2000 – Melek Hanım (TV Dizisi)

2000 – Gece Martıları (Kısa Film)

1999 – Salkım Hanımın Taneleri (Sinema Filmi)

1999 – Aşkın Dağlarda Gezer (Gesi) (TV Dizisi)

1998 – Sıcak Saatler (Doğan) (TV Dizisi)

1997 – Eltiler (TV Dizisi)

1997 – Can Ayşecik (Fısfıs) (TV Dizisi)

1997 – Avcı (Sinema Filmi)

1996 – Ramazan 96 (TV Dizisi)

1996 – Adalet İçin (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1995 – Oğlum Adam Olacak (TV Dizisi)

1994 – Umut Dünyası (Mehmet) (TV Dizisi)

1993 – Mavi Sürgün (Cevat’ı Bodrum’a götüren Jandarma Eri -2) (Sinema Filmi)

1992 – Üç Aşağı Beş Yukarı (TV Dizisi).

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EDHO son bölümde, fedailerin başına geçen Alpaslan, Hızır'ı cezaevinden çıkarmak için Ünal Kaplan'la anlaşma yaptı. Hızır ise içerden çıktıktan sonra Mesut'tan intikam aldı. Adamlarıyla Mesut'un mekanına baskın düzenleyen Hızır, tek kurşunla Mesut'u öldürdü.

İLHAN ŞEN VE SAYDAM YENİAY EDHO'DAN AYRILDI

EDHO son bölüm finalinde ise Haşmet'in Ferman için verdiği ölüm kararını Çakırbeyliler durdurmaya çalıştı. Ancak Haşmet, kendilerine ihanet eden oğlu Ferman'ı affetmedi. Ferman bir çiftliğe götürülerek boğularak öldürüldü. Haşmet ise oğlu öldürülürken gözyaşlarına boğuldu. Böylece EDHO'da Mesut'u canlandıran Saydam Yeniay ile Ferman rolündeki İlhan Şen son bölümde diziye veda etti.

Akif'in kurduğu tuzak yüzünden, fedailerin en önemli ismi kendini vatan için feda etmek zorunda kalırken Alparslan'ın üzerine, altından kalkması çok zor bir görev yıkılır. Bu durumu da Çakırbeylilerin lehine çevirmeyi başaracak olan Alparslan, hayatını riske atma pahasına, çıktığı yolun sonunu görme konusunda ne kadar kararlı olduğunu bir kere daha kanıtlar. Amcasının özgürlüğü karşılığında elindeki önemli bilgileri paylaşmayı teklif ettiği Mesud ise ölümü üzerine kurulan asıl plandan bihaberdir. Ünal Kaplan'ın da önemli bir rol üstleneceği planda ilk hedef Akif'i saf değiştirmeye ikna etmek olacaktır. Mesud tarafından kaleminin kırıldığını öğrenen Akif'i kandırmak için ise çok çaba sarf etmek gerekmeyecektir.

İçinde bulundukları dünyanın bedelini sevdiklerinin kaybıyla ödeyen Çakırbeyliler, Ferman'ın ölümüne engel olmak için ellerinden geleni yaparlarken, Haşmet bu konudaki kararından vazgeçmez. Ömür'ün karşısında durduğu ölüm emri için Behzat da geri adım atmaya başlamışken işler birden tersine döner. Alparslan'ın planın başarılı olmasıyla cezaevinden çıkan Haşmet, ayağının tozuyla oğluyla ilgili karalarda kendinden başkasının söz hakkı olamadığını herkese gösterecektir