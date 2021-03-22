Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz veda

ATV'nin reyting rekortmeni dizisinde izleyiciyi şoke edecek bir veda yaşanacak! Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik feci bir sonla veda edecek. İşte ayrıntılar...

ATV'de yayınlanmaya başladığı günden bu yana reyting rekorları kıran ve her sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde herkesi şoke edecek bir ayrılık yaşanacak.

Dizide Oktay Kaynarca ile birlikte başrolü paylaşan ve diziye daha önce veda edip tekrar dönem Sanem Çelik projeden ayrılacak. Çelik'in hayat verdiği Ceylan'ın feci sonu seyirciyi şoke edecek.

Sanem Çelik kimdir?

Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası o küçükken evi terk etmiş. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.

1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, Lise, ve Ön Lisans okudu. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.

1996'da ilk sinema filmi deneyimini "Yaban" filmi ile yaşadı. 1997 senesinde "Kara Melek" dizisinde rol aldı. "Kara Melek" Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıydı, Türkiye onu bu dizi ile tanıdı.

1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener'in yazdığı "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan ile birlikte rol almıştır.

1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı. Çeşitli reklam filmlerinde oynadı.

2000 yılında rol aldığı "Filler ve Çimen" adlı sinema filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı film ile 2001 yılında 3 farklı yarışmada "En İyi Kadın Oyuncu" seçilerek ödül aldı.