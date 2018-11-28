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  3. 28 Kasım 2018 17:13

Esra-Ceyda kardeşler gözaltında

Medyada Cicişler olarak bilinen Esra-Ceyda kardeşler polis tarafından gözaltına alındı.

Esra-Ceyda kardeşler gözaltında
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Kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler, narkotik operasyonunda gözaltına alındı.

Kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler, narkotik operasyonunda gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, düzenledikleri operasyonla kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşleri gözaltına aldı. İki kardeş Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

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