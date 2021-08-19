Esra Dermancıoğlu eski eşine seslendi: Arada bir gel sana markana yapayım

Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından kızı ve eski eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşarak "arada bir gel" notunu düştü.

'Fatmagül’ün Suçu Ne', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' ve son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından beklenmedik bir fotoğraf paylaştı.

Çılgın videoları ve fotoğraflarıyla her zaman gündemde kalmayı başaran 52 yaşındaki oyuncu, kızı ve eski eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sundu.

‘SANA MAKARNA YAPAYIM…’

Oyuncunun, herkesin merak ettiği ama şimdiye kadar adını bile açıklamadığı eski eşi ve kızı Refia Dermancıoğlu ile olan fotoğrafı büyük ilgi çekti. Esra Dermancıoğlu fotoğrafı, “Çok hoşça kal Refoşumuz :) Memo arada bir gel sana makarna yapayım” notuyla paylaştı.

İşte o paylaşım…

‘ALDATILDIM’ İTİRAFINDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan’ın programına katılan Esra Dermancıoğlu, aldatıldığını itiraf etmişti. “Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz” diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etmişti: “‘Sen beni aldatıyor musun?’ dedim. ‘Evet’ dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış...”