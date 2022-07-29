Esra Dermancıoğlu'ndan itiraf: ''Tüm mal varlığım bitti''

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, ''Artık otelde kalmıyorum. Çünkü tüm mal varlığım bitti.'' dedi.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, önceki akşam bir erkek arkadaşı ile Arnavutköy’de görüntülendi.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, yeni bir projeye başlayacağını söyleyen oyuncu, “Dijital platforma bir proje düşünmüyorum. Çünkü televizyonla arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Oyuncu, “Tüm mal varlığınızı otelde kalarak bitirdiğiniz doğru mu?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Artık otelde kalmıyorum. Çünkü tüm mal varlığım bitti.” Oyuncu yanındaki erkek arkadaşı hakkında sessiz kaldı.

Hürriyet