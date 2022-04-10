Esra Erol eşinin ev halini ''İnanamıyorum'' notuyla paylaştı

Esra Erol, "Büyük aşklar nefretle başlar” deyip eşi Ali Özbir'in köpekleriyle pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Esra Erol'da programındaki sunuculuğuyla ve çıkışlarıyla zaman zaman gündeme gelen Esra Erol özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Esra Erol eşiyle pozlarını zaman zaman paylaşıyor.

Esra Erol, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Esra Erol eşi Ali Özbir ile ev hallerini kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı.

Esra Erol eşini görünce oldukça şaşırdı. Erol'un "Büyük aşklar nefretle başlar" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Erol eşi ve köpeğinin yakınlaşmasını "İnanamıyorum" notuyla paylaştı.