SON DAKİKA
3 İLDEKİ TAKSİLERDE TEK-ÇİFT PLAKA UYGULAMASI BİTTİ
ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM BAŞLIYOR...
CERRAHİ MASKE VE BEZ MASKE SATIŞINA İZİN VERİLDİ
ASKERLİK CELP VE TERHİS TARİHİ BELLİ OLDU
YGS VE LGS TARİHİ BELLİ OLDU...
7 İLDE SEYAHAT KISITLAMASI KALDIRILDI
20 YAŞ VE ALTI İLE 65 YAŞ VE ÜSTÜNE KISITLI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ GELDİ
BERBER, KUAFÖR VE AVM'LERİN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 04 Mayıs 2020 19:28

Esra Erol'a büyük şok! Canlı yayında koronavirüs vakası!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında şoke eden bir olay yaşandı. Canlı yayın konuğu koronavirüs testinin pozitif olduğunu söyleyince Esra Erol şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol'un tepkisi kameralara anbean yansıdı.


ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan bir konuk canlı yayında, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"BU SÜRECİ HAFİF GEÇİRDİM"
Programa konuk olan kadın, "Bana korona teşhisi koydular. Ben bunun hafifini geçiriyormuşusum. 12 gün hastanede tedavi gördüm sonra doktorlar evinde tedavi olabilirsin dedi" ifadeleriyle yeni tip koronavirüse yakalandığını ve süreci hafif geçirdiğini söyledi.

"TEDAVİ SÜRECİNDE DEĞİLİM"
Konuğunun sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol ise, "Sen tedavi sürecinde misin?" diye sordu. Konuk ise, "Hayır, geçti artık iyi oldum. Çok şükür atlattım onu. Kızım bana yardımcı oldu. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
esra erol , canlı yayın , esra erol koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM