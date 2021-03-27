Esra Erol’da bir garip olay: İki elti aynı erkeğe kaçtı

Esra Erol’un programında ilginç bir olay ortaya çıktı. İsimleri Hamide Duman olan iki elti, Muammer Ay isimli bir erkeğe kaçtı.

ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol’un programında ilginç bir olay araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman’ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.

Eşinin başka birine kaçtığını söyleyen Duman, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Eşimin telefonunda Muammer Ay’ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte ‘pazara gidiyoruz’ diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.

“KENDİ İSTEĞİYLE GİTTİYSE SOYADIMI TAŞIMASIN”

Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay’a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya’ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu.

“Eşinin zorla gittiğini öğrenirse barışma şansı verebileceğini söyleyen Mehmet Duman, “Eğer eşim kendi isteğiyle kaçtıysa soyadımı taşımasın artık” dedi.