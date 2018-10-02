Esra Ersoy: ''Hülya Avşar benim selülitli versiyonum''

Magazin gündeminde 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy, Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu.

Ceyda Ersoy, kavgayla ilgili: Öyle yerde sürüklenme diye birşey yok. Esra kendisi yere düştü. Biz zaten kavga etmeyiz.Bizim aramızda asla kıskançlık yok" dedi.

Geçtiğimiz gün birbirlerine sinirlenip arabanın camından telefon fırlatma olaylarını anlatan Esra Ersoy," Ben camdan önce yanlışlıkla kendi telefonumu atmışım. Sonra ben 'A ben yanlış telefonu attım' diyerek Ceyda'nın da telefonunu camdan attım. Benim telefonumu geri verdiler. Onun telefonu kayboldu" açıklamasında bulundu.

Keşfedilme hikayelerini anlatan Esra Ersoy, "Biz dışarı çıktığımızda kendimizi ünlü olarak görmüyoruz. Fatih Aksoy bizi keşfetti. Fatih Ersoy bana 'Seni doktorlar dizisine mi koysam' dedi. Ben de 'İlk rolümde doktor önlüğü mü giyeceğim?' dedim.Faruk Peker'in metresi rolündeydim. Kartal Tibet ben yakınlaşma sahnelerinde utandığımda, 'Bak gerçekten sizi seviştiririm' demişti. Bizden sonra çıkanlar bizi örnek alarak daha akıllıca davranıyorlar" ifadelerini kullandı.

Esra Ersoy, Hülya Avşar'ın yağmurlu havaya aldrımadan tenis oynadığı haberiyle ilgili ,'Bu kadın da benim kafamdan. Hülya Avşar, benim selülitli versiyonum. Hülya Avşar'a da sabah kuşağına program vermiyorlar tıpkı benim gibi. Hülya Avşar da kadınlara hitap etmiyor ben de etmiyorum. Şu anda yeni bir Hülya Avşar yok herhalde ben olurdum o.'

Kerimcan Durmaz'la kavgalı olduğu haberlerine Esra Ersoy, "Biz Kerimcan'ı tanımıyorduk, Hakan ve Caner'i tanıyorduk. Kerimcan onlara,'Cicişlere söyleyin benim engelimi kaldırsınlar'demiş. Kerimcan'ı biz engellemişiz yemekte karşılaştık. 'Beni engellemişşiniz' dedi. Ben de onun ünlü olduğunu gördüğümde kaldırdım engelini" dedi.

Konuşma tarzlarıyla alakalı eleştirilere maruz kalan Esra ve Ceyda Ersoy, "Aslında keşke numara yapsaydık. Biz normalde de böyle konuşuyoruz. Mersi'nin yarısı bizim ailemizin ama biz kendimiz para kazanıp bir şeyler yapmak istiyoruz.Ne boş hayatımız var aslında. Gece keşke bir şov yapsam. Biz internet çıkışlı değiliz televizyon çıkışlıyız. Dj'lik bizim mesleğimiz değil.görmüyoruz.Biz hep televizyondan iş bekledik" şeklinde konuştu.