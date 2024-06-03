Esra Ezmeci'de yine bir aile içi çarpık ilişki itirafı

Hem Beyaz TV'de Yeni Baştan programında hem de sosyal medyasında kendisine gelen itiraflarla gündem olan uzman klinik psikolog Esra Ezmeci'ye gelen "çarpık ilişki" itiraflarına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer de bir kadın katılımcı ablasının eşiyle 3 yıldır birlikteliği olduğunu canlı yayında itiraf etti.

Uzman klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci Beyaz TV'de Yeni Baştan programı ve sosyal medya hesaplarından kendisine gelen itirafları ve takipçilerinin sorularına yanıtlarını paylaşmaya devam ediyor.

Bu kez de kendisine, 3 yıldır ablasının eşiyle birlikte olduğunu ve 1 sene önce evlendiğini söyleyen bir kadının itirafı şok etkisi yarattı.

Üstelik Esra Ezmeci'ye çarpık ilişki itirafında bulunan kadının hamile olduğu ve karnındaki çocuğun kimden olduğunu da bilmediği ortaya çıktı.

Ezmeci bu soru karşısında takipçisine ablasına, eşine ve doğacak çocuğuna haksızlık ettiğini belirterek şunları söyledi: