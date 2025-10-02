  1. Anasayfa
Esra Ezmeci'ye gelen itiraf mide bulandırdı: Bu nasıl bir sapkınlık ?
Adı "sosyal medyanın Haydar Dümeni"ne çıkan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'ye sosyal medya üzerinden evli bir erkeğin gönderdiği "hem karımı seviyorum hem metresimi. İkisini de istiyorum bu normal mi" sorusu mide bulandırdı.

Sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci sık sık mide bulandıran itiraflar ve akılalmaz sorularla karşı karşıya kalıyor.

Esra Ezmeci'ye bir erkek takipçisi bu sefer "Hem metresimi istiyorum hem karımı istiyorum! Normal mi?" diye sordu.

Esra Ezmeci kendisine gelen bu ahlaksız soruyu "bencillik" olarak nitelendirdi ve şu yanıtı verdi:

"İnsanoğlu böyledir her şeyi ister ama hayat böyle bir şey değil. Hayat her zaman size şöyle der: Seçim yapmalısın. Her şey senin olamaz; hem karım olsun hem metresim olsun oh ne güzel. Siz iki kadına da haksızlık yapıyorsunuz. En çok da karınıza haksızlık yapıyorsunuz resmi olarak eşiniz o! Bu normal değil bu bencillik. Siz her şeyi ve herkesi istiyorsunuz sizdeki durum bencillik."

 

