  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Eurovision şampiyonundan 'İsrail' protestosu: Ödülünü iade etti

Eurovision şampiyonundan 'İsrail' protestosu: Ödülünü iade etti

Güncelleme:

İsviçreli sanatçı Nemo, İsrail’in Eurovision’a katılımına izin verilmesi nedeniyle 2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanarak aldığı ödülünü Avrupa Yayın Birliği’ne iade edeceğini açıkladı.

İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımına izin verilmesi sonrası tepkiler sürüyor. İsviçreli sanatçı Nemo, İsrail’in Gazze’de soykırım gerçekleştirmesine rağmen yarışmadan uzaklaştırılmaması nedeniyle 2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanarak aldığı ödülünü Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) iade edeceğini açıkladı.

Nemo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık bu ödülün rafıma ait olduğunu hissetmiyorum. Eurovision, herkes için birlik, kapsayıcılık ve onur değerlerini savunduğunu söylüyor. Bu değerler, bu yarışmayı benim için de manalı kılan şeylerdi. Ancak BM’nin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nun bir soykırım olduğuna karar verdiği süreçte İsrail’in yarışmaya katılımının sürdürülmesi, bu idealler ile EBU tarafından alınan kararlar arasında açık bir çelişki olduğunu gösteriyor" dedi.

"Yarışma, ağır suçlarla itham edilen bir devletin imajını düzeltmek için defalarca istismar edildi"

Nemo, "Yarışma, ağır suçlarla itham edilen bir devletin imajını düzeltmek için defalarca istismar edildi. Tüm bunlar olurken EBU, Eurovision’ın siyasi olmadığında ısrar etti. Ve bütün ülkeler bu çelişki nedeniyle yarışmadan çekilirken, bir şeylerin derinden yanlış olduğu açıkça görülmeli. Bu nedenle ödülümü, Cenevre’deki EBU merkezine geri gönderme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Nemo, "Sahnede kutladığımız değerler sahne dışında yaşanmıyorsa, en güzel şarkılar bile manasını yitirir. Bu sözlerle eylemlerin birbiriyle örtüştüğü anı bekliyorum. O zamana kadar bu kupa sizin" dedi.

Çok sayıda ülke Eurovision’u boykot karar aldı

Avrupa Yayın Birliği’nin 4 Aralık’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği genel kurul toplantısında birçok ülkenin boykot tehdidine rağmen İsrail’in bu yılki organizasyona katılımı konusunda oylama yapılmamış ve İsrail’in önümüzdeki yıl 70’incisi düzenlenecek yarışmaya katılımı resmiyet kazanmıştı. EBU’nun İsrail’in katılımına izin vermesi sonrasında İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya’nın ulusal yayın kuruluşları, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekilme kararı almıştı.

Öte yandan Nemo, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nı "The Code" isimli şarkı ile kazanmış, bu İsviçre’nin yarışma tarihindeki üçüncü zaferi olmuştu.

İHA

text-ad
Etiketler eurovision İsrail nemo
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de 2 bin 500 yıllık bir tarihi keşif daha... Büyük gizem çözülmüş olabilir! Türkiye'de 2 bin 500 yıllık bir tarihi keşif daha... Büyük gizem çözülmüş olabilir! Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: ''Bu meseleyi çözün'' Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: ''Bu meseleyi çözün'' İslam Memiş altın ve gümüş için 2026 tahminlerini açıklayarak uyardı! İslam Memiş altın ve gümüş için 2026 tahminlerini açıklayarak uyardı! Tacizci sınıf öğretmeninin cezası belli oldu! Kararı duyunca ayakta alkışladılar Tacizci sınıf öğretmeninin cezası belli oldu! Kararı duyunca ayakta alkışladılar TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni iddia! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni iddia! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı Erdoğan'dan patronlara çok konuşulacak asgari ücret çağrısı Erdoğan'dan patronlara çok konuşulacak asgari ücret çağrısı Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor anketi sonuçlandı Hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor anketi sonuçlandı 4 çocuk annesi genç kadın çocuklarının gözü önünde öldürüldü, katil yine çok tanıdık! 4 çocuk annesi genç kadın çocuklarının gözü önünde öldürüldü, katil yine çok tanıdık! İstanbul'daki tarihi eser operasyonunda ele geçirilenler ''yok artık'' dedirtti İstanbul'daki tarihi eser operasyonunda ele geçirilenler ''yok artık'' dedirtti
Aycan Yanaç, gece kulübünde kavgaya karıştı... ''Suratıma vurup saçlarımdan çekip yere yatırdı'' Aycan Yanaç, gece kulübünde kavgaya karıştı... ''Suratıma vurup saçlarımdan çekip yere yatırdı'' ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci tutuklandı! ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci tutuklandı! Elazığ semalarında heyecan yaratan görüntü! Gökyüzü bir anda aydınlandı Elazığ semalarında heyecan yaratan görüntü! Gökyüzü bir anda aydınlandı Üniversiteli genç kızı düştüğü IBAN tuzağı ''pes'' dedirtti! Üniversiteli genç kızı düştüğü IBAN tuzağı ''pes'' dedirtti! Merkez Bankası merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı Merkez Bankası merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı Cinayetten gözaltına alınmışlardı: Güllü'nün kızı ve arkadaşının kaçış planı ortaya çıktı Cinayetten gözaltına alınmışlardı: Güllü'nün kızı ve arkadaşının kaçış planı ortaya çıktı Uyuşturucu ve cinsel menfaatten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un savcılık ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu ve cinsel menfaatten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un savcılık ifadesi ortaya çıktı Eğlence mekanından kovuldu, geri dönüp solisti öldürdü! Eğlence mekanından kovuldu, geri dönüp solisti öldürdü! Bir genç kadın daha ''elinin hamuruyla olmaz'' diyenleri utandırıp silobas şoförü oldu! Bir genç kadın daha ''elinin hamuruyla olmaz'' diyenleri utandırıp silobas şoförü oldu! İstanbul'da ilkokulda korkunç iddia: Zehirleme girişimi mi, komplo mu ? 1 kişi tutuklandı... İstanbul'da ilkokulda korkunç iddia: Zehirleme girişimi mi, komplo mu ? 1 kişi tutuklandı...