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Evinde düşüp kalça kemiğini kıran Ajda Pekkan'dan haber var

Evinde düşüp kalça kemiğini kıran Ajda Pekkan'dan haber var
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76 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, evinde düşmesi sonucu kalça kemiğini kırmıştı. Ameliyata alınan Pekkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını Ajda Pekkan'ın son durumuyla ilgil açıklama menajerinden geldi.

76 yaşındaki sanatçının hayranlarını üzen haberi menajeri Oğuz Arınmış sosyal medyadan duyurmuştu.

Habertürk'ün haberine göre Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Arınmış, "Ameliyat başarılı geçti, hiçbir sorunu yok, gayet iyi ve bu geceyi hastanede geçirecek" dedi.

Tansiyon düşmesi sebebiyle kaza geçiren Pekkan'ın akşam saat 18.00 sularında ameliyattan çıktığı biliniyor.

Kireçlenme sebebiyle dizleri su toplayan Pekkan, geçtiğimiz yıl ise iki dizinden de ameliyat olmuştu.  

Etiketler ajda pekkan kalça kemiği kırığı ameliyat
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