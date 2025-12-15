Evinde ölü bulunan ünlü yönetmenin oğlu cinayet şüphesiyle tutuklandı

Hollywood'un ünlü yönetmenlerinden Rob Reiner'ın oğlu Nick Reiner, anne ve babasının evlerinde ölü bulunmasının ardından cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Efsanevi Hollywood film yapımcısı ve aktör Rob Reiner ve eşi Michele'nin Los Angeles'ın lüks Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Los Angeles County Şerif Departmanı'ndan adı açıklanmayan bir yetkili, Reiner'ın oğlu Nick Reiner'ın anne ve babasının evlerinde ölü bulunmasının ardından cinayet suçlamasıyla tutuklanarak, Los Angeles Cezaevi'ne gönderildiğini açıkladı. 32 yarşındaki Nick Reiner'ın kefaleti 4 milyon dolar olarak belirlendi.

Reiner çiftinin kesin ölüm nedeni, Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.

