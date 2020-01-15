Evleneceksen Gel'in Solmaz Çiros'unun son hali olay oldu

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programının fenomen gelin adaylarından Solmaz Çiros'un, son halini gören tanıyamıyor. Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan 'Evleneceksen Gel' programıyla ünlenen gelin adayı Solmaz Çiros, aldığı kilolarla görenleri şaşkına çeviriyor.

'Evleneceksen Gel' programında sık sık göbek atmasıyla bilinen gelin adayı Solmaz Çiros şu sıralar açtığı güzellik salonuyla uğraşıyor. İzmir'de güzellik salonu açan ve tüm gününü bu salona ayıran Çiros sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Çiros kadınlara seslenerek "Ve tüm kadınlarımıza sesleniyorum... girişimci olun, güçlü bireyler olun!" dedi. Son haliyle gündeme gelen Çiros yeni işiyle ilgili yaptığı şu açıklama ile dikkat çekti:

"PATRONİÇE POZLARI VERMEK..."

"Uzun zamandır, kendi geleceğim ve ailem için yeni bir iş kurma yolunda adımlar atıyorum.

Benim için iş kurmak... Başkasının sermayesine, işine ortak olmak ya da bir yer kiralayıp, kapısına adımı yazdırmak, patroniçe pozları vermek demek değil. Ben bir iş kuracaksam, iş kadını olacaksam... Her konuda önce ve yalnızca kendime güvenmeliyim, birikimimle, bilgimle kendi kendime yetebilmeliyim, işimin her alanında en az birlikte çalıştığım insanlar kadar eğitim ve beceriye sahip olmalıyım. Bu sebeplerden ben bu yola siz fark etmeden çok önce çıktım, yolum uzun, yorucu, ağır ama adımlarım sağlamdı.

İşe atılmadan önce uzun zaman gözlem, araştırmalar yaptım, meslek, işletme, pazarlama ve muhasebe kurslarına katıldım, çok çalıştım."