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'Evlenmeyi düşünmüyorum' diyen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi ortaya çıktı

'Evlenmeyi düşünmüyorum' diyen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi ortaya çıktı

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve durumu her geçen gün daha iyiye giden şovmen Mehmet Ali Erbil yeni bir aşka yelken açtı.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşkı aradığını ve bir adayın da olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi ortaya çıktı.

PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ
Ünlü şovmenin İzmirli iş kadını Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddia edildi.  Erbil'in Instagram profil fotoğrafına yeni sevgilisinin fotoğrafını koyması gözlerden kaçmadı.

SİNYALİ VERMİŞTİ
Mehmet Ali Erbil, "Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna "Öyle bir düşüncem yok. Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" yanıtını vermişti.

Etiketler mehmet ali erbil evlilik sevgili
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