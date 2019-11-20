Exatlon Challenge çekimleri başladı... İşte ilk görüntüler

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın başında olduğu ve Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu yapacağı Exatlon'un çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde başladı. Ünlü sosyal medya fenomenlerininin yarışmacı olarak yer alacağı yarışmada takımlar 9'ar şekilde bölünecek ve 18 yarışmacı aynı evi paylaşacak. Reality show tarzında sürecek olan yarışmada ödüllerin yanı sıra ceza sisteminin de olacağı açıklanırken; Exatlon'un çekimlerinin 3 hafta süreceği de belirtildi.
ACUN ILICALI PAYLAŞTI, HERKES MERAK ETTİ
Acun Ilıcalı, çekimleri Dominik'te süren yarışmaya dair ilginç bir görüntüyü Instagram hesabından paylaştı. Exatlon yazısının arkasında sunucu Orkun Işıtmak'ın görüldüğü bölümde bir fanus içinde böceklerin olduğu görüntü izleyenleri ve takipçileri meraklandırdı. Exatlon YouTubers yarışması Aralık ayından itibaren dijital bir platformda yayınlanmaya başlayacak. Acun Ilıcalı ise yayın kanalını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
EXATLON CHALLENGE NEDİR?
Exatlon Challenge, programın sunucusu olacak olan Orkun Işıtmak'ın açıklamasına göre 18 yarışmacının aynı evde kaldığı bir yarışma olacak.
EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI
Exatlon Challenge yarışmacıları şu şekilde:
Hayrettin
Oğuzhan Uğur
Orkun Işıtmak
Buse Plan
Doğan Kabak
Uras Benlioğlu
Barış Erdoğan
Zeynep Aleyna Şen
Burce Yağmur Karabal
Buğra Kazancı
Dilan Ay
Öykü Berkan
Gözde Demiral
Hakan (Mendebur Lemur)
Furkan Kaya
Furkan Yaman
Elanur
Dilara Aydın
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