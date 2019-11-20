Exatlon Challenge çekimleri başladı... İşte ilk görüntüler

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın başında olduğu ve Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu yapacağı Exatlon'un çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde başladı. Ünlü sosyal medya fenomenlerininin yarışmacı olarak yer alacağı yarışmada takımlar 9'ar şekilde bölünecek ve 18 yarışmacı aynı evi paylaşacak. Reality show tarzında sürecek olan yarışmada ödüllerin yanı sıra ceza sisteminin de olacağı açıklanırken; Exatlon'un çekimlerinin 3 hafta süreceği de belirtildi.

ACUN ILICALI PAYLAŞTI, HERKES MERAK ETTİ

Acun Ilıcalı, çekimleri Dominik'te süren yarışmaya dair ilginç bir görüntüyü Instagram hesabından paylaştı. Exatlon yazısının arkasında sunucu Orkun Işıtmak'ın görüldüğü bölümde bir fanus içinde böceklerin olduğu görüntü izleyenleri ve takipçileri meraklandırdı. Exatlon YouTubers yarışması Aralık ayından itibaren dijital bir platformda yayınlanmaya başlayacak. Acun Ilıcalı ise yayın kanalını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

EXATLON CHALLENGE NEDİR?

Exatlon Challenge, programın sunucusu olacak olan Orkun Işıtmak'ın açıklamasına göre 18 yarışmacının aynı evde kaldığı bir yarışma olacak.

EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI

Exatlon Challenge yarışmacıları şu şekilde:

Hayrettin

Oğuzhan Uğur

Orkun Işıtmak

Buse Plan

Doğan Kabak

Uras Benlioğlu

Barış Erdoğan

Zeynep Aleyna Şen

Burce Yağmur Karabal

Buğra Kazancı

Dilan Ay

Öykü Berkan

Gözde Demiral

Hakan (Mendebur Lemur)

Furkan Kaya

Furkan Yaman

Elanur

Dilara Aydın

