Ezgi Mola hükümete isyan etti: ''Canı isteyen fişi çekiyor''

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ve sosyal medyaya kısıtlama getirilmesine tepki gösterdi.

Twitter (X), Instagram ve Youtube'a dün sabah saatlerinden beri sağlıklı erişim sağlanamıyor. Sosyal medya platformları için BTK tarafından alınmış bir erişim engeli kararı bulunmuyor. Vatandaşlar VPN kullanarak sosyal medya uygulamalarına giriş yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan sosyal medya kısıtlamasına tepkiler çığ gibi yağarken, ünlü oyuncu Ezgi Mola da tepkisini dile getirdi.

Önce Uğur Dündar'ın ''Hukukun üstünlüğü ve evrensel demokrasiyi savunanlar için Ekrem İmamoğlu'nun yanında durmak bir tercih değil, tarihi bir sorumluluktur.'' paylaşımını alıntı yapan Ezgi Mola daha sonra sosyal medyada VPN ile girdiğini ima eden bir paylaşımda bulunarak şunları yazdı:



"VPN mi vay be! Canı isteyen fişi çekiyor."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda İmamoğlu da dahil 87 şüpheli gözaltına alınmıştı.