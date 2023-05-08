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  3. Sürpriz nikah! Ezgi Mola evleniyor

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor
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Oyuncu Ezgi Mola'nın, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile bugün evleneceği iddia edildi.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Mola'nın nikah törenine 14 kişinin katılacağı iddia edildi.

Gazete Magazin'in haberine çiftin nikah törenine aile ve yakın dostlarının katılacacak. Törende nikah şahitliğini ise Sinan Engin ve Oğulcan Engin'in yapacağı öğrenildi.

Etiketler ezgi mola nikah mustafa aksakallı
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