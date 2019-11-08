Ezgi Mola: İnşallah öyle sallanarak ölürsün

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla genellikle takipçilerini gülümseten Ezgi Mola için söz konusu hayvanlara saldırı olunca akan sular duruyor. Mola son olarak sosyal medyada dönen köpeğe şiddet görüntüleri hakkında tepkisini gösterdi. Bir kadının tasmasından tutarak havaya kaldırdığı köpeğini balkonun iç duvarlarına vura vura bayılttığı görüntülere dair bir fotoğrafı hesabından paylaşan Mola bu karenin üzerine şu satırları yazdı:

“Arkadaşlar bu kadını tanıyan varsa, inşallah öyle sallanarak ölmesini dilediğimi söyler misiniz kendisine! Ya da illa ki kulağına gider bedduam, bence sen bu kadar kötüysen nolur, kendini yok et, biz beddua etmeyelim ya!”

KÖPEĞİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Ezgi Mola, olayın takipçisini olduğunu Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı yeni bir paylaşımla gösterdi ve yaşanan bu trajedinin yurt dışında olduğunu söyledikten sonra köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunun müjdesini verdi.