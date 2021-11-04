Ezgi Mola'dan ''bacağı koptu'' iddialarına yanıt: Gündem böyle değişemez ama...

Ünlü oyuncu Ezgi Mola hakkında çıkan asılsız haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duydu.

İddiaya göre, Mola arkadaşlarıyla kahve içmek için dışarı çıkmış, döndüğünde ise bacağı asansörde kalmıştı. Haber, Mola’nın bacağının koptuğu başlığıyla verilince oyuncunun sevenleri şoke oldu. Ezgi Mola ortaya atılan bacağının asansörün kapısında kaldığı ve hastanelik olduğu iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“BİRİLERİ GÜNDEM DEĞİŞTİRME DERDİNDE”

Hayranlarını korkutan haberi yalanlayan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Berbat haberlere inanmayın. Ben iyiyim. O saçma habere denk gelen tabii ki inanmasın. Bilmeyen de bakmasın… Birileri sanıyorum ki, gündem değiştirme derdinde… Gündem böyle değişemez ama biz de aptal değiliz. Mutlu günlere inşallah hep birlikte…”