Ezgi Mola'dan köpek katliamına çok sert tepki

Ankara'da Yeni Mahalle'ye bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde bir parkta yaşayan sokak köpekleri zehirlenerek öldürüldü. Bölgede farklı noktalarda, 13 köpeğin cansız bedeni bulunurken, yaklaşık yedi köpeğin kaybolduğu ve altı köpeğin de tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada üç kişi gözaltına alındı.

"SÜLALESİYLE BİRLİKTE YOK OLSUN"

Ezgi Mola, Ankara'daki köpek katliamına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Mola, "Bunu yapan yaşamayı hak etmiyor, sülalesiyle birlikte yok olsun. Varlığını bile hissetmek istemiyorum bu dünyada!" ifadelerini kullandı.