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Ezgi Mola'dan örnek davranış: Kiracılarını mutlu etti

Ezgi Mola'dan örnek davranış: Kiracılarını mutlu etti

Kiralara yapılan yüksek zamları duymaya alışık olduğumuz bu günlerde evleri olan ünlü oyuncu Ezgi Mola, yine örnek bir davranışa imza attı.

Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye'si Ezgi Mola, pandemi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı kiracılarına destek olmak amacıyla onlardan bir süre kira almamıştı.

KİRACILARI ÇOK ŞANSLI
Snob Magazin'şn haberine göre; son dönemde ev kiralarına büyük oranlarda zamlar yapılırken, Mola yine örnek bir davranış gösterdi. Kiracılarını zora sokmak istemeyen güzel oyuncu, diğer ev sahiplerinin aksine çok küçük bir zamda karar kıldı.

Etiketler ezgi mola kira kiracı
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