Ezgi Mola'dan taciz isyanı: ''Sokağa çıkamaz hale geldim''

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'ndaki rolüyle izleyicinin gönlünde taht kuran başarılı oyuncu Ezgi Mola, eski rol arkadaşının 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Bir süredir TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' adlı dizide rol alan Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen K. K.’den 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Savcılık, iddiaya göre "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Mola'yı haklı buldu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkan K.,, “Bir şey konuşmak istiyorum” dedi. Ezgi Mola “Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?” diyerek tersledi. K. K., iddiaya göre Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, “Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin” diyerek kaportayı tekmeledi.

Savcılık, “Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim” diyen Ezgi Mola’yı haklı bularak K. K.’ye iki ay uzaklaştırma kararı verdi.

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