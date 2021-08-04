Ezgi Mola’nın yangın felaketiyle ilgili paylaşımları TRT'yi rahatsız etti

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle sezona damga vuran Ezgi Mola'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların TRT yönetimini rahatsız ettiği ileri sürüldü.

Ezgi Mola, sosyal medya hesabından toplumsal olaylar hakkında yaptığı paylaşımlarla her zaman ön planda olan bir isim. TRT 1 ekranında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle hayran kitlesini bir hayli arttıran Ezgi Mola'nın, yangın felaketi hakkında yaptığı paylaşımlar yüzünden TRT yönetimini kızdırdığı iddia edildi.

Snob Magazin’de yer alan gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; Ezgi Mola'nın çalıştığı kuruma tepki göstermesi, TRT yönetimini kızdırmış.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Marmaris Hisarönü'ndeki yangınlar henüz kontrol altına alınamamışken, TRT muhabirinin "yangın tamamen durduruldu" açıklaması sosyal medyada tartışma yaratmıştı

TRT Haber'de üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, "Bir cümleyi kesip dolaşıma sokuyorlar. TRT Haber yalan söylüyormuş, yangını gizliyormuş gibi yapıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

EZGİ MOLA "YAZIKLAR OLSUN" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

TRT'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, sosyal medyada, "yangın tamamen durduruldu" diyen TRT Haber'e, "Yazıklar olsun!" diyerek tepki gösterdi.

BU ÇIKIŞI TRT YÖNETİMİNİ KIZDIRDI

Geçtiğimiz günlerde TRT Genel Müdürlüğüne getirilen Mehmet Zahid Sobacı ve TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Hilal Kaplan Öğüt'ün Ezgi Mola'nın bu çıkışını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladıkları öğrenildi.

Hilal Kaplan Öğüt, "Ezgi Mola'nın paylaşımı tamamen yalan. Bence de 'yazıklar olsun' diyerek Mola'ya sert çıktı.

AKIBETİ YAKIN ZAMANDA BELLİ OLACAK

Masumlar Apartmanı, yeni sezonuyla Eylül ayında TRT 1'de olacak. Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı'ndaki akıbeti ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.