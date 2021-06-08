  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ezgi Mola'ya açılan davada flaş gelişme

Ezgi Mola'ya açılan davada flaş gelişme

Ezgi Mola'ya açılan davada flaş gelişme

Batman'da intihar eden İpek E.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa O.'ya hakaret ettiği iddiasıyla Ezgi Mola'ya açılan dava mahkeme tarafından, suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı gerekçesiyle dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek.

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek E.'nin, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa O.'ya hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan dava mahkeme tarafından, suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı gerekçesiyle dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek.

Etiketler batman ezgi mola hakaret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili ilk soruşturma
Hanefi Avcı'dan canlı yayında Sedat Peker bombası
Masumlar Apartmanı ekranlara böyle veda edecek
Toplamı 161 bin TL olan çifte maaşlı isimden ilginç açıklama
Şok market 9 Haziran Çarşamba aktüel ürünler kataloğu dolu dolu
Deniz salyası turizmcilerin de kabusu oldu
Fotoğraftaki hayvanı bulun! İki ipucu: 4 değil, 2 ayağı var ve yerde yatmıyor!
Marmara Denizi'nde skandal görüntü: Müsilajı gemiler mi döktü?
1915 Çanakkale Köprüsü projesinde bir ilk daha
AK Partili isimlerin Atatürk ''rahatsızlığı'' tepki çekti