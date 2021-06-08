Ezgi Mola'ya açılan davada flaş gelişme

Batman'da intihar eden İpek E.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa O.'ya hakaret ettiği iddiasıyla Ezgi Mola'ya açılan dava mahkeme tarafından, suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı gerekçesiyle dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek.

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek E.'nin, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa O.'ya hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan dava mahkeme tarafından, suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı gerekçesiyle dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek.