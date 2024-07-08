Ezhel: ''Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor''

Avrupa’nın en büyük reggae festivallerinden birinde sahne alan Ezhel, sahnede Türk bayrağı açtı...

Zaman zaman paylaşımları ile tepkilere neden olan ünlü şarkıcı Ezhel, Avrupa'da verdiği bir konserde, sahnede Türk bayrağı açarak hayranlarını selamladı.

Türk Rapçi o anları sosyal medya hesabında, "Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor" sözleri ile paylaştı.