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Ezhel ''parti kuracağım'' dedi ortalık karıştı: Cumhuriyetçi Anadolu Partisi

Ezhel ''parti kuracağım'' dedi ortalık karıştı: Cumhuriyetçi Anadolu Partisi
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Sosyal medya hesabından parti kurmayı düşündüğü belirten rapçi Ezhel'in paylaşımı viral oldu.

Rapçi Ezhel, Twitter hesabından ileride siyasete atılmayı düşündüğünü ve parti kuracağını duyurdu. 

Rapçi paylaşımında, "Şu an gencim ama ileride siyasete atılmayı düşünüyorum. Gelin partimizi hep beraber kuralım. İsmi Can Parti olsun. Cumhuriyetçi Anadolu Partisi. Logosu kalp olsun. Canınıza can katmaya geldik falan gibi sloganlar. Hatta eli photoshop tutan arkadaşlar bu hayali partiye can katabilir" ifadelerini kullandı. 

Ezhel'in paylaşımı sosyal medyada viral oldu. 

Etiketler Rapçi Ezhel ezhel parti Cumhuriyetçi Anadolu Partisi cap
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