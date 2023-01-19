Ezhel ''parti kuracağım'' dedi ortalık karıştı: Cumhuriyetçi Anadolu Partisi
Sosyal medya hesabından parti kurmayı düşündüğü belirten rapçi Ezhel'in paylaşımı viral oldu.
Rapçi Ezhel, Twitter hesabından ileride siyasete atılmayı düşündüğünü ve parti kuracağını duyurdu.
Rapçi paylaşımında, "Şu an gencim ama ileride siyasete atılmayı düşünüyorum. Gelin partimizi hep beraber kuralım. İsmi Can Parti olsun. Cumhuriyetçi Anadolu Partisi. Logosu kalp olsun. Canınıza can katmaya geldik falan gibi sloganlar. Hatta eli photoshop tutan arkadaşlar bu hayali partiye can katabilir" ifadelerini kullandı.
Ezhel'in paylaşımı sosyal medyada viral oldu.
Şu an gencim ama ileride siyasete atılmayı düşünüyorum. Gelin partimizi hep beraber kuralım. İsmi Can Parti olsun. Cumhuriyetçi Anadolu Partisi. Logosu kalp olsun. Canınıza can katmaya geldik falan gibi sloganlar. Hatta eli fotoşop tutan arkadaşlar bu hayali partiye can katabilir— EZHEL (@derdoboi06) January 18, 2023
Yes we CAN https://t.co/zkQqYbNkvA— EZHEL (@derdoboi06) January 18, 2023
everyone CAN reply— EZHEL (@derdoboi06) January 18, 2023
January 18, 2023
January 18, 2023
İBRAHİM TATLISES - Canım Dediklerim https://t.co/dYqvZgjEkn via @YouTube CANIM DEDİKLERİNİN CANINI ALMAYACAĞI BİR TÜRKİYE İÇİN CAN PARTİ— EZHEL (@derdoboi06) January 18, 2023
January 18, 2023
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol