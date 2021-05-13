Fahriye Evcen'in ''bornozlu'' paylaşımı tepki çekti

Magazin dünyasının güzel ismi Fahriye Evcen, sosyal medyadan paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla tepkileri üzerine çekti.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından takipçilerinin bayramını kutladı. Bayram için hazırlanan Fahriye Evcen makyaj sonrası pozunu "Mutlu Bayramlar" notuyla paylaştı.

Ancak üzerindeki bornozla poz veren Evcen, bazı takipçilerinin tepkisiyle karşı karşıya geldi. Birçok hayranı Evcen'i, "Ayıp ya, bornozla bayram mı kutlanır? Edep" Bornozla da bayram mı kutlanır tövbe" yorumlarıyla eleştirdi.