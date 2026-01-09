Faik Öztürk hakkındaki iddialar endişe vermişti; Safiye Soyman'dan açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, uzun süredir birlikte olduğu Faik Öztürk'ün anjiyo olduğunu duyurdu.

Safiye Soyman hayat arkadaşıyla ilgili olarak sosyal medyada yapılan paylaşımlardaki iddialar sonrasında bir açıklama yaparak Öztürk’ün yalnızca küçük bir anjiyo operasyonu geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Safiye Soyman açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Merhaba, ben Safiye Soyman. 'Faik Bey öldü mü, rahatsızlandı mı?' diye bazı haberler çıktı. Ufak bir anjiyo oldu; durumu gayet iyi, hatta süper. Evet, bugün hastaneden çıkacak. Gayet iyiyiz, konserlerimiz devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yoktur, bunu haber vermek istedim. Merak etmeyin; her şey yolunda. Sevgiler, selamlar... Çok teşekkür ederiz, basın mensupları da epey sormuşlar. Hiçbir sıkıntı yok, gayet iyiyiz. Teşekkür ederim, sağ olun."