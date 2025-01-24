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Farah Zeynep Abdullah'tan Ayşe Barım tepkisi: ''İnanılmaz bir saçmalık''

Farah Zeynep Abdullah'tan Ayşe Barım tepkisi: ''İnanılmaz bir saçmalık''
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Ünlü menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarına ilişkin gözaltına alınmasına oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan tepki geldi.

Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "sektörde tekelleşme" iddialarını içeren bir soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Serenay Sarıkaya “tanık” sıfatıyla ifade verirken, Deniz Işın ve Nedim Saban “mağdur” sıfatıyla savcı karşısına çıkmıştı.

GEZİ PARKI OLAYLARI SORUŞTURMASI

Ayşe Barım, bu soruşturmanın dışında farklı bir konu nedeniyle gözaltına alındı. Savcılık, Gezi Parkı olaylarına katıldığına dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle Barım hakkında resen soruşturma başlattı. Ünlü menajer, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Barım’ın evi ve sahibi olduğu ID İletişim ofisinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

ÜNLÜ OYUNCU FARAH ZEYNEP ABDULLAH’TAN TEPKİ

Ayşe Barım’ın gözaltına alınması, özellikle “sektörde tekelleşme” iddialarını gündeme getirenlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah tarafından tepkiyle karşılandı. Abdullah, sosyal medya hesabından haberi paylaşarak, “Bu öyle böyle değil, inanılmaz bir saçmalık!” ifadelerini kullandı.

Ünlü menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarına ilişkin gözaltına alınmasına oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan tepki geldi.

 

Etiketler ayşe barım gezi parkı Farah Zeynep Abdullah
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