Fatih Erkoç kanseri nasıl yendi ?

Sanat, spor ve iş dünyasından tanınmış isimlerin yaşadığı Bodrum'un sakinlerinden biri de ünlü müzisyen ve sanatçı Fatih Erkoç.

İlçedeki bir mekanda yıllardır sahne alan ve bir süre önce "lenfoma" teşhisi konulan sanatçı, hastalığı süresince Bodrum Acıbadem Hastanesi bünyesindeki Onkoloji Merkezinde kemoterapi gördü. Sanatçı, 6-7 aylık tedavisi sırasında Bodrum'da sahne almaya ve buranın güzel havasını teneffüs etmeye devam etti.

"Bodrum, insanın içini coşturan bir yer"

Sanatçı Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 senedir yılın 7 ayını Bodrum'da geçirdiğini söyledi.

Bodrum'u Türkiye'nin ve dünyanın en güzel yerlerinden biri olarak gördüğünü dile getiren Erkoç, "Dünyanın her yerini görmedim, ancak çok yer gezdim. Bodrum havası, denizi, rüzgarıyla ayrı bir yer. Bodrum, insanı coşturan, içini hareketlendiren, mutlu kılan bir yer." dedi.

Bodrum'da en çok denizde mutlu olduğunu ifade eden Erkoç, şunları dile getirdi:

"Bodrum'un bu güzel denizinde teknemle yelken yapmak, zaman zaman denize girip yüzmek ama en çok da yelken yapmak bana ilaç gibi geliyor. Birçok insan benim bir rahatsızlık atlattığımı biliyor. İnsanların duasının yanında, Bodrum'un deniz havası ve yelken yapmak bana ilaç gibi geldi. Bundan sonra da umuyorum ki bir daha tekrar etmez. Allah hiç kimseyi kemoterapi almaya mecbur bırakmasın."

Atlattığı kanserin tedaviye cevap veren bir tür olmasına rağmen çok yorulduğunu anlatan Erkoç, "Kemoterapi almak çok yorucu bir şey. Bu konuyla ilgili de bir kitap yazdım. Eylül veya ekim aylarında çıkacak. Kitabımda, hastalığımın başlangıcından bitimine kadar olan süreci ve sahnede hissettiğim duyguları anlatıyorum." diye konuştu.