Fatih Terim eşi Fulya Terim için aşka geldi

Fatih Terim, 65 yaşına giren eşi Fulya Terim’in doğum gününü sosyal medyada paylaştığı romantik sözlerle kutladı.

Ünlü teknik direktör Fatih Terim eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İki insanın birbirini çok sevdiği yıllar biriktikçe, sadece aşkın veya mutluluğun değil, hatıraların gücü de o ilişkinin değerine değer katıyor. Geride kalan neredeyse yarım asrın her anına baktığımda, senin hayatımdaki izlerini görüyorum. Yüzümüzdeki çizgilere yerleşen yaşanmışlıklar, sırtımızı birbirimize dayayıp aştığımız zorluklar, artık yalnızca gözlerimize bakarak anlaştığımız anlar, güzel kızlarımız, can kızlarımızın canları."

Sözlerine duygusal bir mesajla devam eden Terim, eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"21 Şubat, 1960’tan beri takvimin en güzel günlerinden biri. Benim herkese yeten, herkesin her ihtiyacını karşılamak için kendinden veren, ailemizin köprüsü, güzel eşim… Doğum günün kutlu olsun. Huzurla ve mutlulukla, dünyanın neresinde olursak olalım, kalbimizin her zaman birlikte attığı nice senelerimiz olsun."