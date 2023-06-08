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Fatih Terim, Kıvanç Tatlıtuğ ile pozunu paylaştı

Fatih Terim, Kıvanç Tatlıtuğ ile pozunu paylaştı
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbiyi tribünden izleyen Fatih Terim, hemşehrisi Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu.

Şu sıralar Aile dizisindeki performansıyla çok konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile Paris’te nikah masasına oturmuştu.

Dizinin sezon finaliyle birlikte ailesiyle tatile çıkan Tatlıtuğ, döner dönmez A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim ile buluştu.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbiyi tribünden izleyen Terim'in Tatlıtuğ ile yaptığı paylaşım magazin gündemine oturdu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf paylaştı
Terim, hemşehrisi Kıvanç Tatlıtuğ ile bir araya geldi.

Buluşmadan bir kare paylaşan Terim'e yorum yağdı. Paylaşımın altı "Adanalılar ortalığı yıktı" yorumlarıyla doldu.

Etiketler fatih terim kıvanç tatlıtuğ poz
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