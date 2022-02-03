Fatih Terim’in kızının ''beddua'' davasında karar çıktı

Teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, bir takipçisine açtığı davadan 22 bin lira tazminat kazandı.

Terim ve Bahçekapılı, sosyal medya hesabından kendilerine hakaret ve beddua eden Mehmet Y.’ye 60 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, önceki gün davayı karara bağladı.

Mahkeme, “İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın” diyen sanığın 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

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