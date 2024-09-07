Fatih Ürek havaalanında saldırıya uğradı

Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'nda bulunan Fatih Ürek, bir yolcunun saldırısına uğradu.

Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Fatih Ürek, burada bir yolcunun saldırısına uğradı.

Tekerlekli sandalyeyle uçağa binen Fatih Ürek ile bir yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcunun Ürek'e hakaret etmesiyle başlayan gerilim, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü.

Habertürk'ün aktardığına göre, yaşanan olayların ardından polisin müdahale ettiği ve uçuşun bir süre geciktiği belirtildi.

58 yaşındaki şarkıcı, yaşanan olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Bir kullanıcının, "Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Sana yapılan her türlü şiddeti kınıyorum" mesajını kendi hesabında paylaştı.