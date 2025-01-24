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Fatih Ürek'in Milano tatilinden yaptığı paylaşımı tepki çekti

Fatih Ürek'in Milano tatilinden yaptığı paylaşımı tepki çekti
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Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kişinin yasını tutarken, Fatih Ürek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

Bolu'da kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Saat 03.21’de, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında, 78 kişi hayatını kaybederken, alevler 11 saatlik çalışmayla söndürüldü.

FATİH ÜREK'İN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından ülke genelinde bir günlük yas ilan edilirken ünlü isimler de sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yaptı. Ancak bazı isimlerin paylaşımları tepki çekti. Instagram'dan yaptığı paylaşımı tepki çeken o isimlerden biri de şarkıcı Fatih Ürek oldu.

TEPKİLER ÜZERİNE SİLDİ

Yangında hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği gün ünlü isim, Milano tatilinden yanan bir şömine görselini paylaştı. Ürek, tepkilerin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

 Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kişinin yasını tutarken, Fatih Ürek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

Etiketler fatih ürek bolu kartalkaya otel yangını
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